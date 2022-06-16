Штукатурка стен и потолков
в Москве
Черновая
цементная
Улучшенная
гипсовая
Высококачественная
гипсовая с глянцем
ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ
МЫ РАБОТАЕМ С КАЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Оштукатуривание стен и потолка
Идеально ровную, без изъянов поверхность за короткий срок
Штукатурку горизонтальных и верт. поверхностей
Оштукатуривание стен и потолка
Качество работ даже на больших площадях
Нанесенный материал не отслаивается, а после окончательного высыхания вы не увидите трещин.
Выровняем стены, закупим и доставим материалы
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Во время консультации с нашим менеджером вы сможете рассказать о задаче по штукатурке потолка и стен в Ногинске.
Непосредственно штукатурка
Точно в оговоренное время мы приедем на точку вместе с материалами и оборудованием, проведем оштукатуривание.
Уточните детали
Согласуем проведение работ: общую площадь, требуемые сроки, материал стен. Договоримся об итоговой стоимости.
Приемка работ
После завершения процесса мы уберемся во всех помещениях, где проходили работы, вы осмотрите результат и только после этого оплатите услугу.
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Наша компания предоставляет услуги
по штукатурке стен и потолков в Ногинске и других городах Подмосковья на профессиональной основе
Мы не обращаемся к субподрядчикам и сторонним фрилансерам
по объявлениям – штат компании полностью укомплектован специалистами в различных областях ремонта.
Наши цены вас порадуют
Наш опыт позволяет выбирать качественные, но не дорогие материалы и получать дополнительные скидки от поставщиков, с которыми у нас соглашения.
«Ремсервис24» берется за штукатурку
потолка и стен как самостоятельный заказ или в составе общих ремонтных работ, заказанных у нас – как вам будет удобнее.
Для нас нет неважных проектов и задач
Вы не почувствуете разницы в отношении, независимо от того, нужно вам отштукатурить одну стену или большую трехкомнатную квартиру.
«РЕМСЕРВИС24» - ПРОФЕССИОНАЛЫ В ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКА В МОСКВЕ
Ремсервис24 - это гарантия
«Ремсервис24» — это гарантия великолепного механизированного оштукатуривания в Москве и других городах Московской области. Механизированный способ как минимум в четыре раза быстрее, чем ручной, к тому же он более чистый и аккуратный.
Мы полностью уверены в профессионализме своих мастеров и совершенстве нашего оборудования для выравнивания поверхностей и устранения всех дефектов нетрудоемким способом. Используем гипсовые и цементно-песчаные смеси.
Сотрудники имеют достаточно компетенций для верного подбора материала с учетом всех нюансов (размеру зерна, стоимости, типу, скорости высыхания, сочетаемости с оборудованием). Гарантируем повышенную прочность сцепления с основанием и монолитность слоя.