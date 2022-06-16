Ремсервис 24

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Штукатурка стен и потолков

в Москве

Компания «Ремсервис24» более семи лет предлагает услуги по штукатурке стен и потолков в Москве с использованием специального оборудования. Это быстро, качественно и эффективно.
ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Черновая
цементная

от 100 до 200 м2 - 600 ₽/м2
от 200 до 500 м2 - 550 ₽/м2
от 500 до 1000 м2 - 530 ₽/м2
от 1000... - 500 ₽/м2
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Улучшенная
гипсовая

от 100 до 200 м2 - 550 ₽/м2
от 200 до 500 м2 - 520 ₽/м2
от 500 до 1000 м2 - 500 ₽/м2
от 1000... - 470 ₽/м2
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Высококачественная
гипсовая с глянцем

от 100 до 200 м2 - 580 ₽/м2
от 200 до 500 м2 - 570 ₽/м2
от 500 до 1000 м2 - 550 ₽/м2
от 1000... - 530 ₽/м2
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МЫ РАБОТАЕМ С КАЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Современная механизированная штукатурка стен в Ногинске пользуется спросом, поскольку обладает рядом преимуществ по сравнению с ручной обработкой перекрытий. Выгодность подобной работы заключается не только в экономии денежных средств, но и в сокращении времени на выполнение задач.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Оштукатуривание стен и потолка

посредством автоматизированного процесса – с минимальной тратой рабочих ресурсов и, соответственно, со сниженной стоимостью работ.

Идеально ровную, без изъянов поверхность за короткий срок

Услуга подходит тем, у кого ограничено время на выполнение ремонтных работ.

Штукатурку горизонтальных и верт. поверхностей

в любом помещении: жилой квартире или доме, офисе, техническом помещении, даже комнате с высокой влажностью.

Оштукатуривание стен и потолка

посредством автоматизированного процесса – с минимальной тратой рабочих ресурсов и, соответственно, со сниженной стоимостью работ.

Качество работ даже на больших площадях

Нанесенный материал не отслаивается, а после окончательного высыхания вы не увидите трещин.

Выровняем стены, закупим и доставим материалы

Подробнее о дизайне

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Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на любые вопросы. Бесплатно проконсультируем, поможем определиться и рассчитать стоимость работ

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Позвоните нам

Во время консультации с нашим менеджером вы сможете рассказать о задаче по штукатурке потолка и стен в Ногинске.

Непосредственно штукатурка

Точно в оговоренное время мы приедем на точку вместе с материалами и оборудованием, проведем оштукатуривание.

Уточните детали

Согласуем проведение работ: общую площадь, требуемые сроки, материал стен. Договоримся об итоговой стоимости.

Приемка работ

После завершения процесса мы уберемся во всех помещениях, где проходили работы, вы осмотрите результат и только после этого оплатите услугу.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Наша компания предоставляет услуги

по штукатурке стен и потолков в Ногинске и других городах Подмосковья на профессиональной основе

Мы не обращаемся к субподрядчикам и сторонним фрилансерам

по объявлениям – штат компании полностью укомплектован специалистами в различных областях ремонта.

Наши цены вас порадуют

Наш опыт позволяет выбирать качественные, но не дорогие материалы и получать дополнительные скидки от поставщиков, с которыми у нас соглашения.

«Ремсервис24» берется за штукатурку

потолка и стен как самостоятельный заказ или в составе общих ремонтных работ, заказанных у нас – как вам будет удобнее.

Для нас нет неважных проектов и задач

Вы не почувствуете разницы в отношении, независимо от того, нужно вам отштукатурить одну стену или большую трехкомнатную квартиру.

«РЕМСЕРВИС24» - ПРОФЕССИОНАЛЫ В ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКА В МОСКВЕ

Мы ставим перед собой задачу продемонстрировать заказчику, что отдельные ремонтные работы могут проходить в считанные часы, а большие площади не должны пугать вас. Профессионалы с большим опытом работы могут предложить несколько вариантов штукатурки стен и потолка в Ногинске на выбор и выполнить работы быстро и качественно.

Ремсервис24 - это гарантия

«Ремсервис24» — это гарантия великолепного механизированного оштукатуривания в Москве и других городах Московской области. Механизированный способ как минимум в четыре раза быстрее, чем ручной, к тому же он более чистый и аккуратный.

Мы полностью уверены в профессионализме своих мастеров и совершенстве нашего оборудования для выравнивания поверхностей и устранения всех дефектов нетрудоемким способом. Используем гипсовые и цементно-песчаные смеси.

Сотрудники имеют достаточно компетенций для верного подбора материала с учетом всех нюансов (размеру зерна, стоимости, типу, скорости высыхания, сочетаемости с оборудованием). Гарантируем повышенную прочность сцепления с основанием и монолитность слоя.

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