Ремсервис 24

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+7 (967) 136-04-61

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Комплексный ремонт квартир

Ногинск | Электросталь | Балашиха | Реутов | Щелково | Раменское

С гарантией сроков и поэтапной оплатой
от идеи до реализации

Рассчитать стоимость
Поможем определиться с дизайном и материалами

Виды комплексного ремонта на ваш выбор:

Косметический
ремонт

от 8000 ₽/м.кв
Только отделочные работы на объекте

Грунтовка стен
Шпаклевка стен
Покраска потолка
Оклейка стен обоями
Укладка ламината и плитки
Монтаж панелей в ванной
Установка сантехники
Установка розеток и выключателей
Установка дверей, наличников и плинтусов
Уборка помещения

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Капитальный
ремонт

от 10 000 ₽/м.кв
Только отделочные работы на объекте

Дизайн-проект
Демонтажные работы
Монтаж перегородок
Монтаж черновой сантехники
Электромонтажные работы
Штукатурные работы
Выравнивание пола
Плиточные работы
Малярные работы
Укладка ламината
Покраска или оклейка стен обоями
Монтаж натяжных потолков
Установка чистовой сантехники
Установка чистовой электрики
Установка дверей, наличников и плинтусов
Уборка помещения

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Дизайнерский
ремонт

от 12 000 ₽/м.кв
Только отделочные работы на объекте

Авторский дизайн-проект
Демонтажные работы
Монтаж перегородок
Монтаж черновой сантехники
Электромонтажные работы
Штукатурные работы
Выравнивание пола
Монтаж потолков из ГКЛ
Устройство декоративных ниш из ГКЛ
Дополнительная шумоизоляция
Плиточные работы
Малярные работы
Укладка паркетной доски
Покраска или оклейка стен обоями
Установка чистовой сантехники
Установка чистовой электрики
Установка дверей, наличников и плинтусов
Уборка помещения

Рассчитать

Ремонт квартир в Московской области

Ремонт квартир
в Ногинске
Ремонт квартир
в Балашихе
Ремонт квартир
в Щелково
Ремонт квартир
в Электростали

Механизированная штукатурка
стен и потолков

Мы выполняем работы по высококачественной механизированной штукатурке стен и потолков в Москве и Московской области. Мы даём гарантию на наши работы, всегда относимся к работе ответственно. Результат порадует Вас и Ваших близких!
Штукатурка стен в Ногинске
Штукатурка стен в Щелково
Штукатурка стен в Балашихе
Штукатурка стен в Электростали

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЗА ФАКТИЧЕСКИ
ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ

Работа разделяется на этапы, согласно смете

Вы оплачиваете сумму только после приёма работ!

Работы, которые можно заказать в Ремсервис 24
Сантехнические
работы
Электротехнические
работы
Изготовление перегородок ниш и арок
любой сложности
Установка и ремонт
пластиковых окон, перегородок, витражей
Устройство потолков
любой сложности
Укладка напольных
покрытий
Отделка стен
Укладка плитки

Ремонт - это 4 простых шага, немного вашего терпения

и комфорт на долгие годы

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Заявка

Звоните нам +7 (967) 136-04-61 Работаем с 9:00 до 20:00 Или оставляйте заявку
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Консультация / Договор

Сначала по телефону, затем с замерщиком на месте. Утверждаем смету, сроки и дизайн-проект. Заключаем договор

Ремонт

Закупаем все материалы и доставляем на объект, после приступаем к ремонтным работам и подписываем акты выполненных работ по этапам

Готово!

Убираем за собой и передаём Вам ключи, Вы принимаете работу, подписываем акт выполненных работ

Свежее видео

Мы гордимся работой с клиентами и всегда рады видеть,
как улыбка озаряет их лица при виде нового ремонта!

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Ремонт и его реалии

В Ногинске и Электростали в 2020-ом году

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Часто задаваемые вопросы

Мы берем аванс, перед началом работы

Итоговая сумма состоит из цены на работу и материалов, оба элемента зависят от:

— Планировки
— Будущий дизайн

Поэтому, итоговая стоимость рассчитывается индивидуально. За квадратный метр может уйти от 2 до 8 тысяч руб за работу, плюс столько же приходится на материалы.

Мы составляем полный список необходимых элементов и закупаем их у сети наших партнеров и доставляем до двери, поэтому вам не придется волноваться о выборе и тем более не нужно тратить свое время на многочасовые поездки по строительным базарам.

Длительность процесса будет пропорциональная объему работ. К примеру если вам нужно просто освежить квартиру, то на это потребуется от 1 до двух недель. Другое дело если нужна полная смена стиля интерьера, тогда это может занять от 1 до 4 месяцев.

Наша компания это сплочённый коллектив профессионалов. За это время мы успели собрать постоянный штат, каждый мастер на практике доказал свою профессиональность.

На объекте будет присутствовать бригадир, который будет контролировать процесс и качество выполнения. Каждый этап заканчивается проверкой лично директором компании.

Мы прописали детали в договоре, в случае если вы обнаружите какой-нибудь дефект, например отклеился обои, то в течение 12 месяцев можете сообщить нам. Наши мастера готовы помочь с любой возможной проблемой.

Ремсервис24 — это качественный ремонт квартир в Ногинске, Электростали, Старой Купавне, Балашихе, Железнодорожном, Щелково, Павловском-Посаде. Мы разработаем дизайн-проект, составим смету, заключим договор.

Все отделочные работы производим без предоплаты и проживания на объекте. Подберём и доставим строительные материалы, предоставим скидки от проверенных поставщиков. По окончании отделочных работ сделаем уборку и вывезем строительный мусор. Вызов мастера-замерщика на объект для консультации — Бесплатно!

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