Комплексный ремонт квартир
Ногинск | Электросталь | Балашиха | Реутов | Щелково | Раменское
С гарантией сроков и поэтапной оплатой
от идеи до реализации
Виды комплексного ремонта на ваш выбор:
Косметический
ремонт
Грунтовка стен
Шпаклевка стен
Покраска потолка
Оклейка стен обоями
Укладка ламината и плитки
Монтаж панелей в ванной
Установка сантехники
Установка розеток и выключателей
Установка дверей, наличников и плинтусов
Уборка помещения
Капитальный
ремонт
Дизайн-проект
Демонтажные работы
Монтаж перегородок
Монтаж черновой сантехники
Электромонтажные работы
Штукатурные работы
Выравнивание пола
Плиточные работы
Малярные работы
Укладка ламината
Покраска или оклейка стен обоями
Монтаж натяжных потолков
Установка чистовой сантехники
Установка чистовой электрики
Установка дверей, наличников и плинтусов
Уборка помещения
Дизайнерский
ремонт
Авторский дизайн-проект
Демонтажные работы
Монтаж перегородок
Монтаж черновой сантехники
Электромонтажные работы
Штукатурные работы
Выравнивание пола
Монтаж потолков из ГКЛ
Устройство декоративных ниш из ГКЛ
Дополнительная шумоизоляция
Плиточные работы
Малярные работы
Укладка паркетной доски
Покраска или оклейка стен обоями
Установка чистовой сантехники
Установка чистовой электрики
Установка дверей, наличников и плинтусов
Уборка помещения
Ремонт квартир в Московской области
Механизированная штукатурка
стен и потолков
ОПЛАТА ТОЛЬКО ЗА ФАКТИЧЕСКИ
ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ
Работа разделяется на этапы, согласно смете
Вы оплачиваете сумму только после приёма работ!
Ремонт - это 4 простых шага, немного вашего терпения
и комфорт на долгие годы
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Заявка
Консультация / Договор
Сначала по телефону, затем с замерщиком на месте. Утверждаем смету, сроки и дизайн-проект. Заключаем договор
Ремонт
Закупаем все материалы и доставляем на объект, после приступаем к ремонтным работам и подписываем акты выполненных работ по этапам
Готово!
Убираем за собой и передаём Вам ключи, Вы принимаете работу, подписываем акт выполненных работ
Свежее видео
Мы гордимся работой с клиентами и всегда рады видеть,
как улыбка озаряет их лица при виде нового ремонта!
ВАШ РЕМОНТ?
- Новостройка
- Вторичка
Площадь, м²
Площадь, м²
Часто задаваемые вопросы
Мы берем аванс, перед началом работы
Итоговая сумма состоит из цены на работу и материалов, оба элемента зависят от:
— Планировки
— Будущий дизайн
Поэтому, итоговая стоимость рассчитывается индивидуально. За квадратный метр может уйти от 2 до 8 тысяч руб за работу, плюс столько же приходится на материалы.
Мы составляем полный список необходимых элементов и закупаем их у сети наших партнеров и доставляем до двери, поэтому вам не придется волноваться о выборе и тем более не нужно тратить свое время на многочасовые поездки по строительным базарам.
Длительность процесса будет пропорциональная объему работ. К примеру если вам нужно просто освежить квартиру, то на это потребуется от 1 до двух недель. Другое дело если нужна полная смена стиля интерьера, тогда это может занять от 1 до 4 месяцев.
Наша компания это сплочённый коллектив профессионалов. За это время мы успели собрать постоянный штат, каждый мастер на практике доказал свою профессиональность.
На объекте будет присутствовать бригадир, который будет контролировать процесс и качество выполнения. Каждый этап заканчивается проверкой лично директором компании.
Мы прописали детали в договоре, в случае если вы обнаружите какой-нибудь дефект, например отклеился обои, то в течение 12 месяцев можете сообщить нам. Наши мастера готовы помочь с любой возможной проблемой.